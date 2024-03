Amazon sconta al MINIMO STORICO uno Smart TV Panasonic 4K da 43 pollici

Andando oltre allo sconto su un robot aspirapolvere Rowenta, vale la pena soffermarsi anche su altre offerte lanciate da Amazon. Tra queste, troviamo un'iniziativa promozionale interessante su uno Smart TV 4K di Panasonic.

Smart TV Panasonic al MINIMO STORICO su AMAZON

Il modello Panasonic TX-43MX800E viene ora proposto a un prezzo pari a 469 euro. Il costo più basso recente, negli ultimi 30 giorni, era stato di 549 euro. Si fa quindi riferimento a uno sconto del 15%, per un risparmio di 80 euro. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Le caratteristiche tecniche del televisore includono un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Non mancano inoltre tutte le funzioni smart che potrebbero interessarvi, considerando anche il fatto che sono presenti app importanti come quelle di Amazon Prime Video e Netflix, giusto per fare degli esempi. Potreste però voler approfondire il portale ufficiale di Panasonic per maggiori dettagli.

Per il resto, potrebbe magari interessarvi consultare anche la nostra scheda Volantino in questo periodo. È infatti in corso la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, che rimarrà attiva fino al 25 marzo 2024. In questo contesto, potreste dunque voler magari consultare anche il nostro approfondimento sui migliori robot aspirapolvere in offerta su Amazon.