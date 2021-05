Amazon sconta un monitor da gaming LG UltraGear da 24 pollici a 144Hz

Dopo aver riportato le offerte di oggi targate Mediaworld, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna permette di portare a casa a prezzo ridotto un monitor da gaming targato LG.

Il modello è il seguente:

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24" FULL HD LED, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 144Hz, HDMI, Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero: 189,99 Euro (249 Euro)

La riduzione del prezzo è del 24% rispetto a quello di listino, con un risparmio garantito di 59,01 Euro. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 15,84 Euro al mese a zero spese e costi aggiuntivi. Ovviamente è anche possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro venerdì 7 Maggio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 15 minuti, in quanto la disponibilità è immediata. Amazon consente anche di aggiungere la garanzia aggiuntiva per 1 o 2 anni pagando l'extra di 6,69 o 9,09 Euro, semplicemente spuntando la casella apposita nella scheda prodotto.

Il colosso di Seattle nella scheda indica che "l’articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto". Nessuna informazione invece sulla scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.