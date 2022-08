Amazon sconta i monitor Samsung Smart e Odyssey fino al 39%

Non ci sono solo monitor MSI in offerta su Amazon: chi è alla ricerca di un nuovo pannello, che sia esso da gaming, per uso ufficio o multimediale, anche Samsung propone una discreta serie di alternative in una ricca collezione di offerte sull'e-commerce di Seattle.

Parliamo davvero di monitor per tutte le tasche, sia Smart che Odyssey. Ecco tutte le offerte:

Odyssey G3 S24AG302 piatto da 24 pollici - 179,90 euro invece di 269

Odyssey G5 S32AG504 piatto da 32 pollici - 419,90 euro invece di 579

S32AG504 piatto da 32 pollici - 419,90 euro invece di 579 Odyssey G9 C49G93 curvo da 49 pollici - 1.229,90 euro invece di 1.679

ViewFinity S6 S27A60 Piatto da 27 pollici - 359,90 euro invece di 469,40

Smart Monitor M5 S27BM502 piatto da 27 pollici - 199,90 euro invece di 299

Smart Monitor M5 S32BM502 piatto da 32 pollici - 229,90 euro invece di 339

Smart Monitor M5 S32AM503 piatto da 32 pollici - 229,90 euro invece di 379

Smart Monitor M7 S32BM702 piatto da 32 pollici - 359,90 euro invece di 439

Insomma, una selezione davvero ricca di schermi, per tutti gli scenari e per tutte le esigenze, con riduzioni di prezzo che spaziano dal 18 fino al 39%, ricordando che i pannelli Smart come valore aggiunto offrono il sistema operativo proprietario per Smart TV, ricco di app per l'utilizzo anche senza PC grazie al telecomando in dotazione.