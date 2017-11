Amazon sconta Music Unlimited: 3 mesi a 0,99 Euro!

Il mercato delle piattaforme di streaming musicali si fa sempre agguerrito, e proprio per questo motivo le varie componenti si stanno adoperando per attirare quanti più clienti possibili attraverso promozioni.

Tra queste figura Amazon, che nella giornata di oggi ha annunciato il lancio di una promozione che consente di accedere per tre mesi al proprio catalogo musicale pagando solo 0,99 Euro a mese. L’offerta è riservata ai nuovi clienti Amazon Music Unlimited, e dopo i primi tre mesi l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a 9,99 Euro al mese.

Il catalogo del servizio è molto limitato rispetto ai principali concorrenti, rappresentati da Spotify (che detiene la quota di mercato più alta) ed Apple Music (che a giudicare dalle dichiarazioni dei dirigenti Apple starebbe ottenendo un discreto successo), ed attualmente contiene più di 50 milioni di brani. Anche su Music Unlimited è possibile scaricare i brani per ascoltarli offline, e non include alcun tipo di pubblicità.

Maggiori informazioni a questo link.