Amazon sconta Music Unlimited: 4 Mesi a 0,99 Euro!

Mentre Amazon si sta preparando al Prime Day 2018, sul proprio sito web ufficiale il colosso di Jeff Bezos ha lanciato un'interessante offerta per i clienti Prime e gli appassionati di musica che intendono provare il servizio Amazon Music Unlimited.

Per tutti i clienti Prime che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited, dal 3 al 17 Luglio è possibile accedere all'offerta che consente di pagare quattro mesi a 0,99 Euro. Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 9,99 Euro al mese, come previsto dalle condizioni dell'offerta.

L'offerta sarà accessibile fino alle 23:59 del 17 Luglio e, come vi abbiamo detto poco sopra, è riservata ai clienti iscritti ad Amazon Prime che prima d'ora non hanno mai usufruito del servizio Music Unlimited e che non hanno nemmeno beneficiato dell'offerta di 30 Giorni.

Chiaramente, come abbastanza prevedibile, i clienti che decideranno di beneficiare di questa offerta, non potranno usufruire dei trenta giorni di prova gratuiti.

Amazon Music Unlimited include più di 50 milioni di brani ad alta qualità, che possono essere ascoltati senza alcuna pubblicità e senza alcun limite su smartphone, PC, Mac, tablet ed altri dispositivi. La redazione del servizio offre anche delle playlist e suggerimenti personalizzabili, che permettono di scoprire agli appassionati milioni di canzoni.