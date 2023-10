Amazon sconta a prezzo interessante il TV Nokia 4K 2023 da 55 pollici

Andando oltre allo sconto su Amazon Fire TV Stick, vale la pena tornare a soffermarsi in questa sede su quanto messo in offerta dal ben noto portale e-commerce. A tal proposito, è stata lanciata un'iniziativa promozionale relativa a un televisore di Nokia legato al 2023: potrebbe trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Nokia UN55GV310I viene adesso venduto a un costo pari a 356,06 euro. Da Amazon Italia apprendiamo che usualmente il prezzo mediano del televisore sarebbe di 439,99 euro, quindi c'è di mezzo un possibile risparmio del 19%.

Questo significa che, a conti fatti, si fa riferimento a uno sconto di 83,93 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo, considerando anche che il modello a cui si fa riferimento è legato al 2023 (e risulta dunque di recente uscita). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto si tratta di un modello venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Nokia UN55GV310I, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart del caso, visto che si fa riferimento a un Android TV.