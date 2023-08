Amazon sconta quattro robot aspirapolvere di Xiaomi: prezzi giù del 30%!

Vi abbiamo già mostrato le offerte Amazon sugli aspirapolvere robot di Roborock, ma il colosso dell'ecommerce di Seattle non si è certo fermato qui. Al contrario, da qualche ora sono attive anche una serie di promozioni sulla gamma Robot Vacuum di Xiaomi, con alcuni prodotti disponibili a prezzi davvero interessanti.

Partiamo dunque dallo Xiaomi Robot Vacuum S10+, che viene proposto su Amazon a 339,99 Euro, il 21% in meno del prezzo più basso recente, pari a 428 Euro tondi tondi. Il prodotto è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con navigazione LDS e sistema di pulizia 3D con aspirazione a ben 4.000 Pa. L'autonomia del device è da ben 5.200 mAh, mentre il robot vanta la piena compatibilità con Google Home e Alexa.

Per chi cerca una proposta a prezzo più basso, invece, lo Xiaomi Robot Vacuum E12 potrebbe essere la scelta perfetta. Si tratta infatti di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione pari a 4.000 Pa e batteria da 2.600 mAh. Anche in questo caso, c'è la piena compatibilità con Xiaomi Home App, Google Home e Alexa. Il prezzo è di soli 179,67 Euro, contro un MSRP di 239,99 Euro: lo sconto, insomma, è del 25%.

In una fascia intermedia, invece, abbiamo lo Xiaomi Robot Vacuum S12, che vanta un consistente sconto del 31% sul prezzo di listino, pari a 359,99 Euro con l'offerta, dunque, vi porterete a casa il prodotto a soli 249,99 Euro. Anche in questo caso, si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti smart, compatibile con le principali app per la smart home con un'autonomia da ben 130 minuti e potenza di aspirazione pari a 4.000 Pa.

Concludiamo con un prodotto di fascia alta, ovvero lo Xiaomi Robot Vacuum X10, sempre un robot aspirapolvere lavapavimenti, che questa volta arriva ad un prezzo di 429 Euro, il 4% in meno dei 449 Euro di listino. Un pricetag così elevato è giustificato, oltre che dall'aspirazione a 4.000 Pa e dalla batteria da 5.200 mAh che garantisce un'autonomia di 180 minuti, dalla stazione di auto-svuotamento della polvere, perfetta per chi vuole tenere la casa pulita senza mai sporcarsi le mani.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!