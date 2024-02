Amazon sconta uno Smart TV Hisense: ci sono 3 mesi di abbonamento per vedere Halo 2

Andando oltre agli sconti Amazon su iPhone 15, vale la pena tornare a trattare in questa sede le offerte lanciate in ambito Tech da parte del ben noto store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha dato il via a uno sconto su uno Smart TV Hisense che potrebbe fare gola anche a chi ha intenzione di guardare Halo 2.

Approfondendo ulteriormente quanto proposto dalla versione italiana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Hisense 65E77KQ PRO viene adesso venduto a un prezzo pari a 779 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il costo consigliato per il televisore ammonterebbe a 849 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio dell'8% (ovvero lo sconto è di 70 euro).

Non è però finita qui, in quanto da una pagina promozionale di Amazon si apprende che, fino al 31 marzo 2024, l'acquisto del televisore può consentire di riscattare 3 mesi di abbonamento a Paramount+ ("per i nuovi abbonati"). Potreste insomma volervi informare per bene sulla procedura per ottenere in omaggio questi ultimi, se siete interessati, ma vale la pena notare che l'iniziativa è stata avviata il 12 febbraio 2024, dunque essenzialmente in occasione del lancio della seconda stagione della serie TV di Halo. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per qualcuno.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Hisense 65E77KQ PRO, che rappresenta un modello uscito nel 2023, troviamo un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi VRR (HDMI 2.1) e tutte le funzioni smart del caso, anche se per maggiori dettagli potreste voler consultare il portale ufficiale di Hisense.