Amazon sconta gli smartphone OnePlus in occasione delle offerte di Natale

Continuiamo a spulciare le offerte di Natale targate Amazon, che garantiscono un risparmio fino al 40% su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica. In lista però troviamo anche diversi smartphone a marchio OnePlus.

Smartphone OnePlus in sconto su Amazon

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W - 2 anni di garanzia - Grey Sierra: 455,99 Euro (499 Euro)

5G 12GB RAM 256GB Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W - 2 anni di garanzia - Grey Sierra: 455,99 Euro (499 Euro) OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 339,99 Euro (399 Euro)

5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 339,99 Euro (399 Euro) OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 339,99 Euro (399 Euro)

5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 339,99 Euro (399 Euro) OnePlus Nord 2 5G Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze): 455,99 Euro (499 Euro)

5G Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze): 455,99 Euro (499 Euro) OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Argento (Silver Ray): 339,99 Euro (399 Euro)

Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse ed anche per riceverlo in tempo per Natale, qualora dovesse trattarsi di un regalo.

Non è disponibile su tutti la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon. I resi sono possibili fino al 31 Gennaio 2022.