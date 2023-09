Amazon sconta il nuovo smartphone pieghevole Motorola razr 40

Non c'è solamente l'offerta Amazon su Samsung Galaxy Watch6 a poter potenzialmente fare gola agli appassionati del mondo Tech. Infatti, sul noto portale e-commerce è stato lanciato anche uno sconto importante sul nuovo smartphone pieghevole Motorola razr 40.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del ben popolare store, il dispositivo coinvolto viene adesso venduto a un costo pari a 699,90 euro. Da Amazon Italia si apprende che il prezzo più basso recente (ovvero negli ultimi 30 giorni) è stato di 829,99 euro. Questo significa che c'è di mezzo un possibile risparmio del 16%.

Non serve insomma effettuare chissà quale calcolo per comprendere che si fa riferimento a uno sconto di 130,09 euro. Non male, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un dispositivo di recente uscita sul mercato, così come che non si passa per rivenditori. Il prodotto risulta infatti venduto e spedito direttamente da Amazon. Questo nelle colorazioni Sage Green e Summer Lilac.

Per il resto, se vi interessa approfondire il prodotto coinvolto, potreste voler fare riferimento alla nostra recensione di Motorola razr 40, uscita a inizio settembre 2023. Tra le varie caratteristiche tecniche, troviamo uno schermo principale AMOLED LTPO da 6,9 pollici con risoluzione 2640 x 1080 pixel e refresh rate fino a 144Hz.