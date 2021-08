Amazon sconta lo smartwatch Amazfit Bip U del 38% a mezzanotte

Svelato durante lo scorso autunno, l'Amazfit Bip U è uno degli smartwatch entry level più apprezzati sulla piazza, complice un ampio display e un rapporto qualità prezzo a dir poco ottimo. Oggi, grazie ad Amazon, sarà ancora più interessante.

Ricordiamo che si tratta di un prodotto con schermo TFT da 1,43 pollici con risoluzione 320 x 302 pixel. Rappresenta l'evoluzione della gamma sotto tanti punti di vista e vanta un sensore ottico per il battito cardiaco a ciclo continuo e uno per la SpO2.

Non manca ovviamente la sensoristica di base, tra cui il giroscopio e l'accelerometro. Mancano però GPS e NFC. Tantissime le watchface a disposizione e 60 le modalità sportive presenti. Possibile anche la valutazione della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Quanto all'autonomia, siamo di fronte a un peso massimo della categoria, con i suoi 9 giorni dichiarati per via dell'ottimo software proprietario. La connessione allo smartphone avviene mediante Bluetooth 5.0 LE.

Dalla mezzanotte del 26 agosto 2021 l'Amazfit Bip U è in offerta su Amazon con il 38% di riduzione sul prezzo di listino, attualmente pari a 59,90 Euro. La riduzione complessiva è di 22,59 Euro per un prezzo finale di 37,31 Euro, una delle promozioni più convenienti mai viste su questo smartwatch. Per il resto, se volete approfondire ulteriormente il settore, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch sotto i 100 euro a metà 2021.