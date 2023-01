Amazon sconta una stampante multifunzione del 23% oggi 16 Gennaio 2023

Nel giorno in cui Mediaworld festeggia il Blue Monday, Amazon propone uno sconto molto interessante su una stampante multifunzione a marchio HP, su cui è possibile risparmiare il 23% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

HP DeskJet 4120e, Stampante Multifunzione, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+: 69,90 Euro (91 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 25 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon comunque evidenzia che la spedizione avviene in un imballaggio che mostra il contenuto della confezione.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, che permette di risparmiare 22 Euro rispetto al prezzo di listino: nel bundle sono inclusi anche sei mesi d'inchiostro Instant Ink con HP+, e tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 2,29 Euro o tre anni a 2,99 Euro spuntando la casella dedicata.