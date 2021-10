Amazon sconta le stampanti 3D Anycubic: quasi 100 euro in meno per la Photon Mono 2K

Dopo aver dato un'occhiata alle migliori offerte Amazon su TV Sony, torniamo sul noto ecommerce per un'interessante promozione su Stampa 3D e accessori a marchio Anycubic, uno dei brand più apprezzati nel settore.

In particolare, a spiccare è senza dubbio la stampante 3D MSLA desktop Anycubic Photon Mono 2K con display touchscreen e schermo interno monocromatico ad alta risoluzione. In questa versione della Photon troviamo un asse Z migliorato e una maggiore velocità di stampa data proprio dall'implementazione di uno schermo Mono 2K, che consente di ridurre drasticamente il tempo di esposizione di ogni singolo layer.

L'ottima Anycubic Photon Mono 2K è attualmente in offerta su Amazon al 32% di sconto, con un prezzo finale di 203,15 Euro e un risparmio di quasi 100 Euro sul prezzo di listino.

In abbinamento, è possibile acquistare anche l'ottima stazione di cura Wash and Cure 2.0 di Anycubic, anche lei in promozione. In questo caso lo sconto è pari al 15% per un prezzo finale di 101,99 Euro per il modello standard per stampe di medie dimensioni, mentre la variante Plus per stampe ad alto volume è disponibile a 237,99 Euro per uno sconto sempre pari al 15%. In entrambi i casi parliamo di un prodotto di nuova generazione, con timer e polimerizzazione a 360 gradi.