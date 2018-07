Amazon sconta il Surface Pro Tablet con tastiera ad 849,99 Euro in occasione del Prime Day

Non solo sconti monomarca per Amazon in occasione del Prime Day 2018. Tra le tante offerte interessanti che abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, ce n'è una estremamente importante su un prodotto che sicuramente potrebbe essere appetibile per molti.

Il gigante di Seattle, infatti, fino alle 23:59 di Domani, 17 Luglio, propone in offerta ad un prezzo molto vantaggioso il Surface Pro Tablet con tanto di Surface Pro Signature, la tastiera in Alcantara argento.

Il pacchetto, che ha un valore di 1.354,98 Euro, viene venduto a 849,99 Euro, per un risparmio netto di 504,99 Euro.

La versione scontata è quella con il processore di settima generazione Intel Core i5-7300U, 8 gigabyte di RAM LPDDR3 da 1866 MHz, SSD3 da 128 gigabyte, GPU Intel HD Graphics 620 integrata nel processore e sistema operativo Windows 10 Pro a 64-bit.

Il risparmio, quindi, è veramente importante, soprattutto se si conta che tutto il pacchetto è comprensivo anche della cover a tastiera che, altrimenti, deve essere acquistata a parte e non è inclusa nel pacchetto. A ciò bisogna anche aggiungere che la variante è con 8 gigabyte di memoria RAM. L'unico limite può essere rappresentato dallo storage: per alcuni 128 gigabyte potrebbero essere pochi, anche contando il sistema operativo.