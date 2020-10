Amazon sconta tanti PC da gaming ASUS, HP, MSI e Lenovo per il Prime Day

Sono davvero tantissimi i PC desktop e notebook da gaming disponibili in offerta quest’oggi nell’ambito dell’Amazon Prime Day. Alla promozione partecipano i marchi più importanti del settore, tra cui MSI, ASUS, HP e Lenovo, che propongono varie configurazioni.

PC e notebook da gaming - Prime Day 2020

ASUS ROG Strix G15 G512LV-HN056T, Notebook Monitor 15,6” FHD Anti-Glare 144Hz, Intel Core i7-10750H, RAM 16GB DDR4, Grafica NVIDIA GeForce RTX2060 6GB, 512GB SSD PCIE, Windows 10 Home, Azzurro Argento: 1.299,00 Euro

MSI GP75 Leopard 10SEK-050IT, Notebook Gaming 17,3” FHD IPS-Level 144Hz, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIE, Nvidia RTX 2060, 6GB GDDR6 [Layout Italiano]: 1.479,99 Euro

HP - Gaming OMEN 17-cb1002nl Notebook, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB, SSD 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8 GB, Windows 10 Home, Schermo 17.3” FHD 144 Hz, Tecnologia NVIDIA G-SYNC, Nero: 1.699,99 Euro

HP - Gaming OMEN 15-dh1002nl Notebook, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS 144 Hz, Bang&Olufsen, USB-C, HDMI, RJ-45, Nero: 1.499,99 Euro

MSI GE75 Raider 10SFS-271IT, Notebook 17,3” FHD 300Hz, Intel I7-10875H, 32GB RAM 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3x4 + 1TB HDD 7200RM, RTX 2070 Super, 8GB VRAM, Win 10 Home [Layout e Garanzia Italia]: 2.119,99 Euro

MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT, Notebook Gaming, 15,6” FHD 144Hz, Intel I7-10750H, Nvidia RTX 2070 Super 8GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe, 16GB RAM DDR4 2666MHz, Win 10 Home [Layout e Garanzia Italia]: 1.719,99 Euro

HP - Gaming OMEN 15-dh0057nl Notebook, Intel Core i7-9750H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6 GB, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS 144 Hz, Bang&Olufsen, USB-C, HDMI, RJ-45, Nero: 1.199,99 Euro

HP - Gaming OMEN 15-dh1001nl Notebook, Intel Core i7-10750H, RAM 16 GB, SSD 1 TB, NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB, Windows 10 Home, Schermo 15.6” FHD IPS 144 Hz, Bang&Olufsen, USB-C, HDMI, RJ-45, Nero: 1.399,99 Euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6” Full HD IPS, Processore Intel Core i7-10750H, 1TB HDD+512 GB SSD, RAM 16 GB, Scheda grafica GTX 1650 Ti 4 GB GDDR6, Windows 10, Chameleon Blue: 999,99 Euro

Su alcuni di questi prodotti il risparmio è addirittura di 400 Euro, mentre su altri è più contenuto e si aggira sui 200 Euro. Non male comunque, per coloro che aspettavano questo Prime Day per potersi regalare un nuovo PC portatile per il gaming.

Avete trovato qualcosa d’interessante? Fatecelo sapere attraverso la sezione commenti.