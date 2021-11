Amazon sconta tanti smartphone OnePlus in occasione del Black Friday 2021

Continua il Black Friday 2021 di Amazon, e come ampiamente preannunciato nella giornata di ieri, tra le promozioni troviamo anche vari smartphone a marchio OnePlus, che per l'occasione possono essere acquistati a prezzo ridotto rispetto a quello di listino.

Smartphone OnePlus in offerta su Amazon

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W - 2 anni di garanzia - Grey Sierra: 455,99 Euro (499 Euro)

5G 12GB RAM 256GB Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W - 2 anni di garanzia - Grey Sierra: 455,99 Euro (499 Euro) OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Argento (Silver Ray): 339,99 Euro (399 Euro)

5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Argento (Silver Ray): 339,99 Euro (399 Euro) OnePlus Nord 2 5G Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze): 455,99 Euro (499 Euro)

5G Smartphone con tripla fotocamera e Warp Charge 65W, 5G 12GB RAM 256GB, Blu (Blue Haze): 455,99 Euro (499 Euro) OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 339,99 Euro (399 Euro)

5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 339,99 Euro (399 Euro) OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Blu (Blue Void): 339,99 Euro (399 Euro)

Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili, ma non su tutti i modelli. Per i dettagli vi rimandiamo direttamente nella scheda prodotto. La consegna è garantita in pochi giorni secondo le tempistiche classiche del Prime. Le offerte saranno disponibili fino al 29 Novembre 2021 prossimo.