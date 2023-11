Amazon sconta il televisore Hisense ufficiale di UEFA EURO 2024

Al netto degli sconti Amazon su prodotti di seconda mano, vale la pena soffermarsi su altre iniziative promozionali lanciate dal popolare store e-commerce in questo periodo che ruota attorno al Black Friday 2023. Infatti, di mezzo c'è uno sconto su un televisore di Hisense legato a UEFA EURO 2024.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del negozio dell'azienda di Andy Jassy e soci, il modello Hisense 43E63KT viene proposto a un prezzo pari a 299 euro. Da Amazon Italia apprendiamo che usualmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 349 euro. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio del 14%.

Non serve insomma effettuare chissà quale tipo di calcolo per comprendere che di mezzo c'è uno sconto di 50 euro. Al netto dell'offerta in sé, però, risulta interessante notare che risulta già in offerta un modello di televisore approdato sul mercato nel 2023, tra l'altro appartenente a un brand che sarà Official Partner del campionato europeo di calcio 2024. In parole povere, si può affermare che si tratti del "televisore ufficiale" di quest'ultimo. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, senza passare per rivenditori.

Guardando alla scheda tecnica di Hisense 43E63KT, si nota la presenza di un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente a quanto esplicitato tramite il portale ufficiale di Hisense.