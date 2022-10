Amazon sconta tutto: Echo, Fire TV e Kindle in offerta fino al -64%

Alla fine di settembre 2022, Amazon ha svelato i nuovi Echo Dot in un evento in cui c'è stato ampio spazio per un rinnovo su larga scala di tutto l'ecosistema. Come diretta conseguenza, sul noto portale ecommerce sono apparsi corposi sconti sulla generazione precedente.

I prodotti della gamma Echo, per esempio, ricevono ribassi molto sensibili. L'Echo Dot di terza generazione arriva addirittura a 17,99 euro con uno sconto del 64%, ma anche lo splendido Echo Show 5 riceve un grosso sconto, pari al 59%, che porta il prezzo finale a 34,99 euro.

A loro volta, anche Echo Show 10 di terza generazione passa da 249,99 a 179,99 euro ed Echo Show 8 di seconda generazione da 129,99 a 74,99 euro.

Passando all'Home Entertainment, sono molti anche i dispositivi Fire al centro della promo. Fire Stick Lite passa da 29,99 a 19,99 euro, per uno sconto del 33%. Del 42%, invece, lo sconto su Fire Stick 4K Max, che ora può essere acquistata ad appena 37,99 euro. Per risparmiare qualcosina e puntare comunque alla risoluzione massima, Fire Stick 4K è disponibile a 29,99 euro invece di 59,99.

Ultimo, ma non per importanza, lo sconto sulla selezione Kindle. Partiamo dal modello entry level Paperwhite da 8 GB con pubblicità, proposto a 119,99 euro invece di 139,99. Il modello senza pubblicità, invece, è scontato a 129,99 euro.

Il bellissimo Kindle Oasis da 8 GB, con luminosità e tonalità regolabili e resistenza agli schizzi d'acqua (IPX8) viene offerto, infine, a 214,99 euro invece di 249,99.