Amazon sconta i TV 4K curvi Samsung della serie NU7300

Interessante promozione lanciata da Amazon per tutti coloro che hanno intenzione di regalarsi, per l'estate una smart tv curva in 4K. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, nella giornata di oggi propone degli sconti su due modelli targati Samsung, della serie NU7300.

Nello specifico, l'UE55NU7370UXZT, un televisore Ultra HD Smart TV da 55 pollici a LED, disponibile in esclusiva su Amazon, può essere acquistato a 679 Euro, per un risparmio netto di 220 Euro sul prezzo consigliato di 899 Euro.

L'UE49NU7370UXZT, vale a dire lo stesso modello ma con diagonale di 49 pollici, invece, ha un prezzo più basso, che si aggira sui 579 Euro, anche in questo caso il risparmio è di 220 Euro sul prezzo originale di 799 Euro, pari al 28 per cento.

Per entrambi i modelli la spedizione è garantita da Amazon, ed ovviamente è più veloce per gli utenti Prime.

I due televisori sono caratterizzati da un pannello UHD Certificato, in grado di garantire una nitidezza e qualità delle immagini quattro volte superiore rispetto al un normale Full HD. Le TV supportano anche l'HDR, che genera neri profondi e bianchi brillanti e la tecnologia PurColor, che mostra tutte le immagini con colori naturali.

Essendo televisori Samsung di ultima generazione, chiaramente è presente anche la tecnologia Smart Things, che permette di controllare tutti i dispositivi ed accedere ai contenuti attraverso un'unica app.