Amazon sconta un TV Hisense QLED 4K 2023 in attesa di UEFA EURO 2024

Non sono disponibili solamente sconti Amazon su maxi TV Sony in questa fase conclusiva del 2023. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha messo in offerta anche un televisore QLED 4K di Hisense, tutto in vista di UEFA EURO 2024 (di cui Hisense è Official Partner: si potrebbe dunque dire che sia questo "il TV del campionato europeo di calcio").

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Hisense 50E77KQ viene adesso proposto a un prezzo pari a 349 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato per il televisore ammonterebbe a 429 euro, dunque si fa riferimento a un possibile risparmio del 19%.

Più precisamente, lo sconto è pari a 80 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, visto che comunque si fa riferimento anche a un modello di TV legato al 2023 (e dunque di tutto sommato recente uscita). Inoltre, il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, dunque non si passa per rivenditori. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo i tempi di spedizione non risultano dei migliori.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Hisense 50E77KQ, quest'ultima include un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Hisense.