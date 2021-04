Amazon sconta un TV LG 4K da 55 pollici DVB-T2 in questa domenica di fine Aprile

In questa domenica primaverile, Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV LG Ultra HD 4K da 55 pollici, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino.

Sconto Amazon su un TV LG

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55'', LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica G]: 419,11 Euro (479 Euro)

Il risparmio, quindi, è di 60 Euro rispetto al prezzo di listino. Il TV è basato su webOS, che permette di scaricare applicazioni come Disney+, Apple TV, Netflix, NOW TV, Prime Video e RaiPlay. Come si può vedere direttamente dalla scheda tecnica, inoltre, è anche presente Alexa come assistente vocale, che permette di controllare la riproduzione dei vari contenuti direttamente con la voce. Incluso anche il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e per il satellitare DVB-S2.

La consegna è garantita, senza costi aggiuntivi, entro venerdì 30 Aprile 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 22 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon, come sempre in questi casi, evidenzia che "l’articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".