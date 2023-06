Amazon sconta un TV Neo QLED 8K di Samsung del 60%: che affare!

Il Prime Day di Amazon si avvicina velocemente, e con esso anche le offerte sulla piattaforma di Jeff Bezos iniziano a farsi sempre più graffianti. Oggi, però, vi segnaliamo un ribasso davvero eccezionale, con un TV Samsung Neo QLED 8K scontato del 60%, proposto ad un prezzo bassissimo!

Il TV in questione è il Samsung Neo QLED 8K QN700B del 2022, nella versione da 55". Si tratta di uno schermo QLED con risoluzione 8K e frequenza di aggiornamento a 50 Hz: non parliamo dunque di un televisore perfetto per i videogiocatori, ma di una proposta di altissima qualità per gli amanti dell'home theatre e dell'intrattenimento.

Il televisore è scontato del 60% rispetto al prezzo di listino: mentre quest'ultimo è fissato a 2.199 Euro, il prodotto viene ora venduto su Amazon a soli 884 Euro tondi tondi, meno della metà del MSRP. Si tratta anche di un prezzo pericolosamente vicino al minimo storico del TV, che di recente è oscillato al massimo attorno agli 860 Euro.

Ovviamente, il televisore è compatibile con l'assistente vocale di Alexa e possiede un processore Neo Quantum 8K Lite. Inoltre, esso supporta il Dolby Atmos e OTS Lite ed è compatibile con DVB-T2 e il DVB-S2. Infine, come tutti i dispositivi Neo QLED di Samsung, anche QN700B 2022 ha un design Infinity One, con bordi sottilissimi volti a garantire la massima immersione possibile nei film e nelle serie TV.

Sempre in offerta, anche se ad un prezzo molto maggiore, abbiamo poi il Samsung Neo QLED 8K QE85QN800BTXZT, altro televisore Neo QLED 8K di Samsung, questa volta però da ben 85" di diagonale. In questo caso, il prezzo scontato è di "soli" 5.035,06 Euro, il 37% in meno del MSRP: quest'ultimo, infatti, è fissato a ben 7.999 Euro.