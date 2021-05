Amazon sconta un TV Samsung da 43' ed un LG da 49' 4K DVB-T2 per il weekend

Mentre Trony annuncia il nuovo volantino di Maggio 2021, Amazon rinnova gli sconti ed in questo primo weekend del nuovo mese propone una serie di promozioni molto interessanti su due TV: uno a marchio Samsung ed uno targato LG.

Sconti Amazon del weekend del 1 Maggio 2021

Samsung Crystal UHD 4K 2021 43AU9070 – Smart TV 43’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 556 Euro

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49'', LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica F]: 399 Euro

Sul TV Samsung l'arrivo a casa viene garantito entro giovedì 6 Maggio 2021 per coloro che ordineranno nelle prossime ore, ed è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per uno o due anni pagando il sovrapprezzo di 28,39 e 41,49 Euro.

Per quanto concerne invece il TV LG, è anche possibile scegliere il pagamento a rate di Amazon, in 12 mensilità da 33,25 Euro l'una. In questo caso però la stima di spedizione è più lunga e prevista per venerdì 7 Maggio 2021. Il colosso di Seattle consente anche di aggiungere la protezione extra da 1 o 2 anni pagando il sovrapprezzo di 18,09 e 23,89 Euro, oltre che l'accessorio Melicon SlimStyle 400.