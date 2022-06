Amazon sconta un TV Samsung QLED 2022: poche unità disponibili in offerta

Dopo aver trattato una promozione di Amazon su un TV LG QNED, torniamo ad approfondire quanto proposto in ambito di televisori da parte del noto portale e-commerce. A tal proposito, non manca uno sconto su un TV QLED di Samsung appena uscito.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Samsung TV QLED QE43Q60BAUXZT, legato all'anno 2022, viene adesso venduto a un prezzo pari a 699,99 euro su Amazon Italia. Dalla versione nostrana del portale ufficiale della società di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo a cui verrebbe venduto il televisore sarebbe di 799 euro. In parole povere, c'è uno sconto del 12%, ovvero si possono risparmiare 99,01 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando questa tipologia di prodotto, considerando anche il fatto che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Unieuro né su quello di MediaWorld. In ogni caso, tenete bene a mente il fatto che al momento in cui scriviamo le unità disponibili su Amazon sono limitate.

Al netto di questo, la scheda tecnica di Samsung TV QLED QE43Q60BAUXZT include un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi ovviamente tutte le funzionalità smart del caso, supporto a Google Assistant e Amazon Alexa compreso, così come risulta ovviamente presente il supporto al DVB-T2.