Amazon sconta la Yi Action Camera 4K con custodia impermeabile a 139,99 Euro!

Interessante promozione lanciata nella giornata di oggi su Amazon. Il colosso degli e-commerce, infatti, propone ai propri clienti un'offerta molto vantaggiosa sulla YI - Action Camera 4K con custodia impermeabile versione, che nelle varianti nera e bianca può essere acquistata ad un prezzo nettamene inferiore rispetto a quello di listino.

Come dicevamo poco sopra, infatti, sia la variante nera che bianca sono disponibili a 139,99 Euro contro i 199,99 Euro di listino. Il pacchetto include anche una batteria aggiuntiva gratuita che può essere ottenuta cliccando semplicemente sul tasto "aggiungi entrambi al carrello".

L'offerta è disponibile solo per la giornata di oggi, mercoledì 11 Aprile, e rappresenta una promozione imperdibile per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare l'action cam di Yi con tanto di custodia impermeabile.

La camera è in grado di registrare video in 4K a 300 fps, 1080p/120fps, 720p/240fps e scatta foto in 12MP utilizzando l'ampio angolo visuale di 155° con apertura focale F2.8.

A livello estetico è anche presente il display touch screen Gorilla Glass LCD da 2,2 pollici che permette di ottenere un'anteprima dei video e delle fotografie oltre che regolare la messa a fuoco.

La custodia impermeabile ovviamente va ad incrementare la sicurezza e la resistenza della camera, che viene ermeticamente sigillata e può resistere fino a 40 metri di profondità e -30 gradi Celsius, garantendo una trasmissione luminosa del 98,5 per cento rispetto a quella originale.

Inoltre, grazie al firmware 1.9.0 è anche controllabile tramite comandi vocali.