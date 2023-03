Amazon ha già scontato del 15% il nuovo smartphone Honor 70

Al netto degli sconti Amazon su smartphone OnePlus, torniamo a fare riferimento su queste pagine a iniziative promozionali legate al ben noto portale e-commerce. Quest'ultimo propone infatti un ampio numero di offerte a livello di dispositivi Tech: tra queste, ne rientra anche una sul nuovo smartphone Honor 70.

Quest'ultimo viene infatti ora proposto a un costo pari a 390,15 euro mediante il portale di Amazon e tramite rivenditori. Dalla versione italiana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy si apprende in ogni caso che precedentemente il prezzo del dispositivo ammontava a 459 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 15%.

Si fa insomma riferimento, a conti fatti, a uno sconto di 68,85 euro. Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo d'occhio questo dispositivo, considerando anche che Honor 70 è approdato in Italia a fine 2022, dunque non troppo tempo fa. Il prodotto potrebbe insomma per certi versi essere considerato una "novità".

Vale la pena sottolineare che la scheda tecnica di Honor 70, nel modello proposto da Amazon, include 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da notare il fatto che originariamente il costo di questa variante ammontava in realtà a 549 euro, come potete approfondire mediante la nostra recensione di Honor 70 (che potrebbe tornarvi utile anche per dare un'occhiata più attenta al prodotto).