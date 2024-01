Amazon ha scontato del 22% un TV Sony BRAVIA 2023 con risoluzione 4K

Non ci sono solamente sconti Amazon su un TV Samsung a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, sul popolare store e-commerce sono comparse diverse iniziative promozionali potenzialmente interessanti in ambito Tech. Tra queste, troviamo uno sconto non di poco conto su un televisore Sony BRAVIA legato al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA KD-55X80L viene adesso proposto a un prezzo pari a 699 euro. Da Amazon Italia si apprende che negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso per il prodotto era stato di 899 euro.

Questo significa che di mezzo c'è un possibile risparmio del 22%, dunque si fa riferimento a uno sconto di 200 euro. Non manca, tra l'altro, un'iniziativa, attiva fino al 31 gennaio 2024, che promette un rimborso fino a 400 euro a fronte dell'acquisto del televisore in abbinata di una soundbar idonea. Potete trovare maggiori dettagli nella pagina Amazon dell'iniziativa.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-55X80L, troviamo un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano tutte le funzioni smart che ci si aspettano da un televisore di questo tipo, ma per ulteriori dettagli potreste voler fare riferimento al portale ufficiale di Sony.