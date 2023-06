Amazon ha scontato del 24% uno Smart TV Samsung 2023 da 85 pollici

Non sono disponibili solamente buoni sconto Amazon in questo periodo estivo. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha lanciato diverse iniziative promozionali che possono fare gola agli appassionati del mondo Tech. Tra queste, troviamo uno sconto non di poco conto su uno Smart TV 2023 di Samsung dall'ampia diagonale.

Più precisamente, il modello Samsung UE85CU8070UXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.747,24 euro mediante il portale ufficiale di Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere dalla versione italiana del sito Web dell'azienda di Andy Jassy, usualmente il costo del prodotto ammonterebbe a 2.299 euro. Ciò a cui si fa riferimento è dunque un possibile risparmio del 24%.

A conti fatti, insomma, lo sconto è di 551,76 euro. Potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello legato al 2023 (quindi di recente uscita). Inoltre, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung TV UE85CU8070UXZT, troviamo un pannello da ben 85 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano inoltre tutte le funzionalità smart del caso, così come ci si aspetta da una soluzione di questo tipo. Per maggiori dettagli, potreste voler approfondire direttamente il portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio delle caratteristiche.