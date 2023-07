Amazon ha scontato del 25% le cuffie per bambini di Super Mario

Se non avete trovato nulla di interessante durante l'iniziativa Amazon Prime Day 2023, magari perché stavate cercando un regalo Tech da fare ai vostri figli, potrebbe interessarvi sapere che risulta ancora disponibile una promozione non di poco conto sulle cuffie di Super Mario: tra l'altro, si tratta di un prodotto low cost.

Ebbene, il modello per bambini di OTL, che come potete vedere direttamente mediante quanto impresso sulle cuffie dispone di licenza ufficiale Nintendo, è pensato per offrire un'esperienza di comfort per i più piccoli: età compresa tra 3 e 7 anni. Per intenderci, di mezzo c'è una limitazione a un massimo di 85 dB, nonché un archetto imbottito regolabile, che dispone di cuscinetti morbidi.

Il collegamento ai dispositivi avviene mediante un classico jack audio da 3,5mm, dunque è possibile tranquillamente sfruttare il tutto, ad esempio, mediante smartphone e tablet muniti di tale ingresso. D'altronde, le cuffie di Super Mario vengono descritte come pensate sia per l'ascolto di musica che per il mondo dell'intrattenimento in generale, dai film ai videogiochi.

Ciò che attirerà i più piccoli sarà però probabilmente più che altro la presenza del proprio beniamino, che in questo modo potranno portare sempre con sé. I genitori potranno invece far scendere sul viso qualche lacrimuccia nostalgica guardando i propri teneri figli indossare lo stesso personaggio con cui magari si divertivano da bambini.

In ogni caso, il prezzo è di quelli per tutte le tasche: 14,90 euro in offerta del 25% su Amazon. Stando a quanto si legge in quest'ultimo portale, infatti, usualmente il prezzo consigliato del prodotto sarebbe di 19,99 euro. Per il resto, non si passa per rivenditori, in quanto il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon.