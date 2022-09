Amazon ha scontato del 27% il tablet low cost TCL TAB 10L Wi-Fi

Non ci sono solamente offerte su prodotti Amazon sul noto portale e-commerce, in quanto sono attive molteplici altre promozioni lato tech. In questo contesto, si fa notare uno sconto relativo al tablet low cost TCL TAB 10L.

Infatti, adesso il prodotto viene proposto a 94,90 euro su Amazon. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 129,90 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 27%, ovvero basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 35 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di un'occasione non male per chi è alla ricerca di un tablet low cost, anche se vanno fatte alcune precisazioni. Al momento in cui scriviamo, infatti, la disponibilità risulta particolarmente limitata, dunque l'offerta potrebbe scadere in rapido tempo. Considerate poi che si fa riferimento a un tablet Android entry-level, che supporta il Wi-Fi e dispone di 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Non si tratta di un dispositivo propriamente per tutti, ma il prezzo è ridotto e non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da Amazon potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.