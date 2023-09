Amazon ha scontato del 27% un televisore Samsung low cost

Non c'è solamente lo sconto Amazon su Apple Watch Series 8 a poter attirare l'attenzione di chi è alla ricerca di nuovi prodotti tecnologici. Infatti, sul popolare store e-commerce è finito al centro di un risparmio non di poco conto anche un televisore low cost di Samsung, ora diventato ancora più accessibile.

Più precisamente, scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il modello Samsung UE32T5372CDXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 239 euro. Da Amazon Italia si apprende che generalmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 329 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 27%.

In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per più di qualcuno, soprattutto per chi stava tenendo d'occhio da un po' di tempo questo modello di televisore legato al 2020. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon Italia.

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Samsung UE32T5372CDXZT, quest'ultima include un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD. Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart del caso, ma per maggiori dettagli potreste voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Samsung.