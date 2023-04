Amazon ha scontato del 28% uno Smart TV 2023 low cost di Sony

Andando oltre allo sconto Amazon su Samsung Galaxy Z Flip4, torniamo a dare un'occhiata alle offerte lanciate in ambito Tech dal ben noto portale e-commerce. In questo contesto, si fa notare un'iniziativa promozionale su uno Smart TV low cost di Sony.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione nostrana del popolare portale e-commerce, il modello Sony BRAVIA KD32W800PAEP viene adesso proposto a un prezzo pari a 324,48 euro. Stando a quanto si apprende dal sito Web di Amazon Italia, precedentemente il costo era di 449 euro. Ciò a cui si fa riferimento è insomma uno sconto del 28%.

In parole povere, a conti fatti è possibile risparmiare 124,52 euro. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione interessante per chi è alla ricerca di un televisore che non costi troppo, considerando anche che, stando a quanto si legge su Amazon, si fa riferimento a un modello lanciato recentemente sul mercato (non è però ben chiaro quali siano le differenze tra versione 2023 e versione 2021). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon.

In ogni caso, per quel che riguarda la scheda tecnica di Sony BRAVIA KD32W800PAEP, quest'ultima comprende un pannello da 32 pollici con risoluzione HD Ready. Non si fa insomma riferimento a un televisore esattamente per tutti, ma chi non ha troppe esigenze, considerata anche la natura Android TV, potrebbe volerci dare un'occhiata.