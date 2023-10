Amazon ha scontato del 29% un TV Sony BRAVIA 2023 da 43 pollici

Non c'è solamente l'iniziativa Amazon di sconto immediato a poter attirare l'attenzione sulle offerte del popolare store e-commerce. Infatti, quest'ultimo ha avviato molteplici sconti in ambito Tech, tra cui quello riguardante un televisore Sony BRAVIA del 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Sony BRAVIA KD-43X75WL viene ora proposto a un prezzo pari a 499 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato del televisore ammonterebbe a 699 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 29%.

Più precisamente, a conti fatti, lo sconto è di 200 euro. Considerando anche che si fa riferimento a un televisore tutto sommato di recente approdo sul mercato, in quanto legato all'anno 2023, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Sony BRAVIA KD-43X75WL, troviamo un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano per il resto tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un modello di questo tipo, ma potreste voler dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Sony per maggiori dettagli sulle caratteristiche.