Amazon ha scontato del 30% il prezzo di un TV Samsung OLED 2023

Non c'è solamente lo sconto Amazon su Xiaomi Smart Band 7 a poter attirare l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Infatti, in attesa dell'arrivo del Prime Day 2023, si fa notare un'offerta relativa a un televisore OLED 2023 di Samsung.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nel contesto della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il modello Samsung QE55S90CATXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.537,99 euro. Dal portale di Amazon Italia apprendiamo che il prezzo consigliato usualmente sarebbe di 2.199 euro, dunque ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 30%.

In parole povere, a conti fatti, lo sconto è di 661,01 euro. Capite bene che potrebbe dunque potenzialmente trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di una certa fascia, tra l'altro approdato tutto sommato di recente sul mercato (nel 2023). Va poi detto che non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE55S90CATXZT, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso, ma potrebbe interessarvi maggiormente dare un'occhiata al portale ufficiale di Samsung, visto che in quest'ultimo si scende ulteriormente nel dettaglio delle specifiche.