Amazon ha scontato del 34% un TV LG OLED Serie C3 2023

Al netto dello sconto Amazon su un monitor LG, vale la pena dare un'occhiata anche ad altre promozioni lanciate in ambito Tech dal noto store e-commerce. A tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire un'offerta legata a un televisore OLED Serie C3 di LG relativo al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla versione italiana del portale ufficiale della società di Andy Jassy, il televisore in questione viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.989,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che usualmente il costo consigliato del dispositivo ammonterebbe a 2.999 euro.

È dunque facile comprendere che si fa riferimento a un possibile risparmio del 34%, ovvero che, a conti fatti, di mezzo c'è uno sconto di 1.009,01 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione interessante per più di qualcuno, considerando anche che si fa riferimento a un modello legato al 2023 (e dunque di recente uscita). Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che si fa riferimento a un prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Per il resto, la scheda tecnica del TV LG OLED Serie C3 comprende un pannello con diagonale di 65 pollici e risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo, visto che di mezzo c'è comunque il sistema operativo webOS 23.