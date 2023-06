Amazon ha scontato del 38% il portatile Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7

Andando oltre agli sconti Amazon su SSD, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dal noto portale e-commerce in ambito di prodotti Tech. Infatti, quest'ultimo ha avviato un'offerta non di poco conto relativamente al computer portatile Lenovo IdeaPad 3 con processore Intel Core i7.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto nel contesto della versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il notebook viene venduto a un costo di 649 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il prezzo ammontava invece a 1.049 euro.

In parole povere, è possibile usufruire di un risparmio del 38%, o meglio a conti fatti lo sconto risulta di 400 euro. Si fa tra l'altro riferimento a un modello che viene indicato come esclusiva Amazon, nonché che viene venduto e spedito direttamente da Amazon (dunque senza passare per alcun tipo di rivenditore).

Potrebbe insomma potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche che la scheda tecnica di Lenovo IdeaPad 3 include un processore Intel Core i7-1165G7, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il display è invece da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, mentre la colorazione è quella Abyss Blue.