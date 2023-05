Amazon ha scontato a metà prezzo lo smartwatch OPPO Watch Free

Non sono disponibili solamente le offerte della Amazon Gaming Week in queste giornate conclusive di maggio 2023. Infatti, sul ben noto portale e-commerce sono state lanciate anche molte altre iniziative promozionali, tra cui rientra quella relativa allo smartwatch OPPO Watch Free.

Scendendo maggiormente nel dettaglio relativamente a quanto proposto dalla versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene adesso venduto a un costo di 49,99 euro. Da Amazon Italia si apprende che precedentemente il prezzo dell'indossabile era di 99,99 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 50%.

Non serve infatti effettuare chissà quale calcolo per comprendere che lo sconto è di 50 euro. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, in quanto il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Per il resto, se avete intenzione di approfondire lo smartwatch coinvolto, che vede di mezzo uno schermo da 1,64 pollici con risoluzione 456 x 280 pixel, potreste voler consultare direttamente la nostra recensione di OPPO Watch Free, così da comprendere se il dispositivo fa al caso vostro o meno. Questo magari anche in vista dell'arrivo dell'estate 2023.