Amazon ha già scontato uno Smart TV Hisense da 32 pollici uscito nel 2023

Non ci sono solamente sconti Amazon su smartphone OnePlus in questo periodo di iniziative promozionali primaverili. Infatti, il ben noto portale e-commerce ha lanciato anche molti altri sconti in ambito Tech, relativi alle più disparate categorie di prodotti. Tra le offerte, c'è anche quella relativa a uno Smart TV Hisense del 2023.

Più precisamente, il modello Hisense 32E43KT viene adesso proposto a un prezzo pari a 209 euro mediante la versione nostra del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il costo del prodotto era di 229 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 9%.

Certo, non si tratta esattamente del maggiore degli sconti, considerando anche che a conti fatti è possibile risparmiare 20 euro, ma chiaramente si fa riferimento a un modello del 2023, dunque appena approdato sul mercato, quindi capite bene che anche un'iniziativa di questo tipo può potenzialmente fare gola a un certo tipo di utente.

In ogni caso, la scheda tecnica di Hisense 32E43KT comprende un pannello con diagonale di 32 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso legate alla classica soluzione VIDAA. Insomma, capite bene che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, considerando anche il prezzo ridotto.