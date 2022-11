Amazon sconti del 10 Novembre 2022: iPhone 14, TV Samsung e soundbar Bose

In attesa di scoprire le offerte che ha in serbo Amazon per il Black Friday 2022, continua la marcia d'avvicinamento del colosso di Seattle con una serie di promozioni molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti. In giornata odierna il piatto è molto ricco e riguarda smartphone, TV e soundbar.

Di seguito la lista completa dei prodotti:

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - Mezzanotte: 1.029 Euro

- Mezzanotte: 1.029 Euro OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition , 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon]: 429 Euro

, 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon]: 429 Euro Samsung TV UE55AU7190UXZT , Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

, Smart TV 55" Serie AU7100, Modello AU7190, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, Grey, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro Bose Solo 5 TV Sistema Audio, Nero: 161,92 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già entro domani 11 Novembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Su alcuni prodotti è possibile anche scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione, invece, sulla data di scadenza delle promozioni ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non perdere le occasioni. Rinnoviamo anche il nostro invito ad iscrivervi al canale Telegram di Everyeye per non perdere nemmeno un'offerta.