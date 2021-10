Amazon: sconti fino al 20% su Chromebook e tablet Lenovo, anche al prezzo minimo storico

Nella giornata odierna abbiamo avuto occasione di segnalarvi sconti su 5 smart TV DVB-T2 Hisense e Sharp disponibili su Amazon, ma la piattaforma di e-commerce conta anche su altre promozioni accattivanti. Tra queste, di seguito citeremo le offerte su 4 Chromebook e tablet Lenovo, con tagli di prezzo fino al 20%.

Sconti Amazon su Chromebook e tablet Lenovo

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" FullHD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 199 Euro

Lenovo Tab M10 Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 128 GB Espandibile fino a 256 GB, RAM 4 GB, WiFi+Bluetooth, 4G LTE, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 229 Euro

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 64GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard - Blu ghiaccio/Grigio ferro [CB]: 279 Euro

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 - Display 10.1'' Full HD (Processore MediaTek P60T, Storage 128GB, RAM 4GB, Wi-Fi+Bluetooth, ChromeOS) Lenovo Keyboard - Blu ghiaccio/Grigio ferro [CB]: 299 Euro

Tra i dispositivi citati sopra, il Lenovo Tab M10 Plus con 128 GB di memoria interna venduto a 229 Euro raggiunge il prezzo minimo storico registrato sul portale statunitense. Quest’ultimo, tra l’altro, notiamo che si occupa della vendita e spedizione di ogni Chromebook e tablet, assicurando anche la consegna gratuita ai clienti Prime. Come per tanti altri prodotti oltre i 100 Euro, è possibile pagare a rate Tasso Zero grazie a Cofidis; nella maggior parte dei casi, però, troviamo anche il piano mensile firmato Amazon.

In mancanza di una data di conclusione di queste promo, ci sentiamo in dovere di consigliare l’acquisto rapido del Chromebook o tablet Lenovo d’interesse.

