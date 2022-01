Amazon: sconti fino al 20% sui laptop MSI, anche da gaming con RTX 3070

Dopo aver dato un'occhiata ai migliori monitor MSI in offerta su Amazon, torniamo a parlare del dragone di Taipei per alcune interessanti promozioni sui laptop da gioco e da lavoro, sempre nel contesto delle offerte del gigante dell'ecommerce.

Si parte con l'economico MSI Modern 14, nella variante dotata di processore Intel Core i5-1135G7 e grafica Intel Iris Xe, 8GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB. Un modello pensato principalmente per il lavoro e la multimedialità, con connettività WiFi, proposto a 649 euro invece di 749, con un risparmio del 13% sul prezzo iniziale. Attenzione all'assenza del Sistema Operativo, da acquistare e installare a parte.

Sempre nella stessa gamma, arriviamo al 20% di sconto sul MSI Modern 15 con grafica integrata, processore Intel Core i5-10210U e 8GB di RAM DDR4. In questo caso troviamo il Sistema Operativo Windows 10 Home e gli utenti potranno beneficiare di un display dalla diagonale più ampia per massimizzare la produttività. Il prezzo è di 739 euro invece di 929.

Salendo di fascia e di prestazioni, per chi è alla ricerca di un buon dispositivo per il gaming in mobilità, su Amazon sono presenti alcuni dei notebook MSI più interessanti della lineup, aggiornati all'undicesima generazione di processori Intel. Partiamo con il prestante MSI GP76 Leopard, dotato di CPU Intel Core i7-11800H e NVIDIA GeForce RTX 3070 da 8GB, con 16GB di memoria DDR4 e 1TB di archiviazione su SSD PCIe Gen4. Il display è da 17,3 pollici FullHD a 240Hz, il Sistema Operativo è Windows 10 Home e la connettività è completa con WiFi 6E. Il prezzo, scontato del 10%, è ora di 2249 euro invece di 2499.

Infine, segnaliamo la presenza in offerta del MSI GE66 Raider, dotato di display QHD da 15,6 pollici con refresh rate di 240Hz e copertura spazio colore DCI-P3 del 100%. All'interno, il processore Intel Core i7-11800H e la RTX 3070 come il fratello Leopard. La memoria invece è da 32GB DDR4 e l'archiviazione rimane la stessa, 1TB su PCIe Gen4. Windows 10 Home preinstallato e compatibile con il WiFi 6E. Il prezzo è di 2549 euro invece di 2799, per un risparmio del 9%.