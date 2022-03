Amazon, sconti fino a 250 Euro su TV Sony Bravia OLED da 43 a 65 pollici

In giornata odierna, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sui TV Sony Bravia, anche nelle versioni OLED. In promozione segnaliamo modelli con diagonali tra 43 e 65 pollici, che vengono scontati.

Sconti TV Sony su Amazon

Sony BRAVIA KD-50X80JP - Smart TV 50 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro (899 Euro)

Sony BRAVIA KD-43X80JP - Smart TV 43 pollici, 4K ULTRA HD LED, HDR, con Google TV (Modello esclusivo Amazon 2021) [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (699 Euro)

Sony Bravia OLED KE-55A8P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD OLED, Acoustic Surface Sound Technology, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon) [Classe di efficienza energetica G]: 1099 Euro (1199 Euro)

Sony Bravia OLED KE-65A8P - Smart TV 65 pollici, 4K ULTRA HD OLED, Acoustic Surface Sound Technology, HDR, con Android TV (Modello esclusivo Amazon) [Classe di efficienza energetica G]: 1699 Euro (1949 Euro)

Sulla maggior parte dei TV in questione, l'arrivo a casa è garantito entro pochi giorni, già per lunedì 21 Marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine nel giro di poche ore. Disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili, a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.