Amazon, sconti fino al 28% sugli Smart Monitor di Samsung da 27 e 32 pollici

Dopo la curiosa questione del gelato in offerta da Mediaworld, torniamo a occuparci del gigante dell'ecommerce, Amazon, che propone delle interessanti soluzioni in offerta per il nostro PC.

In particolare, tra le più ghiotte occasioni di giornata troviamo i nuovi Samsung Smart Monitor M5 da 27 e 32 pollici. Entrambe le diagonali risultano attualmente in offerta, a un prezzo rispettivamente di 199,90 euro e 245,90 euro, a fronte di un prezzo di listino di 279 e 329 euro. Nel primo caso si tratta di uno sconto del 28%, mentre per il pannello con diagonale da 32 pollici, siamo nel range del 25% di riduzione.

Questi monitor di Samsung propongono un'esperienza del tutto nuova rispetto ai competitor. Si tratta infatti di tradizionali pannelli FullHD che però racchiudono al loro interno la tecnologia Samsung e il sistema operativo TizenOS, apprezzatissimo dagli appassionati di Smart TV del colosso sudcoreano.

Si tratta, in definitiva, di un sistema smart a tutti gli effetti, utilizzabile anche a PC spento per navigare all'interno delle app presenti nello store ufficiale di Samsung. Tra i principali servizi disponibili ricordiamo Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, NOW e Apple TV.

Questo nuovo approccio di Samsung consente agli utenti una nuova flessibilità in termini di intrattenimento domestico, restituendo quell'immediatezza altrimenti irraggiungibile se si vuole guardare un film a distanza senza necessariamente dover portare mouse e tastiera wireless sul divano.

Non manca infine il supporto a Bixby e SmartThings, oltre alla presenza di un telecomando originale Samsung.