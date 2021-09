Amazon: sconti fino al 29% su smart TV DVB-T2 Hisense e TCL

Oltre agli smart TV Xiaomi e Sony in sconto in occasione delle “Offerte di Settembre” Amazon, nel portale di e-commerce statunitense è possibile trovare anche altri smart TV DVB-T2 Hisense e TCL in offerta, con tagli fino al 29% rispetto al prezzo retail. Vediamo tutti i modelli coinvolti nelle promozioni del momento.

Sconti Amazon su smart TV Hisense e TCL

TCL 32ES561 , Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 209 Euro

, Smart Android TV 32 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 209 Euro TCL 40ES561 , Smart Android TV 40 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 279,99 Euro

, Smart Android TV 40 pollici. Risoluzione HDR, Assistente Google integrato, Dolby Audio [Classe di efficienza energetica E]: 279,99 Euro TCL 43P616 , Smart Android Tv 43 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) [Classe di efficienza energetica E]: 319 Euro

, Smart Android Tv 43 Pollici, 4K HDR, Ultra HD (Micro dimming PRO,HDR 10, Dolby Audio) [Classe di efficienza energetica E]: 319 Euro TCL TV 50P616 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa [Classe di efficienza energetica E]: 379,99 Euro

50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa [Classe di efficienza energetica E]: 379,99 Euro Hisense 55AE7000F - Smart TV LED Ultra HD 4K, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Nero, 55"/139 cm [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 398,99 Euro

- Smart TV LED Ultra HD 4K, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Nero, 55"/139 cm [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 398,99 Euro Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro Hisense 50AE7210F , Smart TV LED Ultra HD 4K 50", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro

, Smart TV LED Ultra HD 4K 50", Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 399 Euro Hisense 50" QLED 4K 2021 50E78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro

, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 449 Euro Hisense 50" QLED 4K 2021 50A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 492,99 Euro

, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 492,99 Euro Hisense 55" QLED 4K 2021 55E78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro

Tutti questi televisori a marchio TCL e Hisense risultano venduti e spediti dalla stessa Amazon, per questo dispongono della consegna senza costi aggiuntivi, assieme alla possibilità di completare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con il piano proposto dalla società di Seattle. Non mancano anche i piani di protezione per estendere la garanzia fino a un massimo di 2 anni aggiuntivi.

Ricordiamo, infine, che tutte queste promozioni rientrano tra le “Offerte di Settembre” Amazon con conclusione prevista per il 7 settembre 2021.

Altre offerte riguardano invece smartphone Xiaomi e POCO con cali fino al 23%.