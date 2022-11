Amazon, sconti fino 29% su speaker Bluetooth JBL: c'è una doppia offerta

Nel pomeriggio odierno abbiamo già trattato uno smartwatch Honor al minimo storico su Amazon, ma non è la sola promozione a spiccare nel ricco catalogo dell’azienda di Andy Jassy. Proprio in queste ore si trovano anche diversi speaker Bluetooth JBL a prezzi interessanti, tra cui un modello con una doppia offerta.

Ovviamente le cifre che vedremo di seguito potrebbero calare ulteriormente durante la settimana del Black Friday; per tale ragione, consigliamo l’acquisto ai prezzi riportati solamente a coloro che hanno urgenza di acquistare uno speaker Bluetooth e sono alla ricerca di modelli in offerta.

Altoparlanti Bluetooth JBL in sconto su Amazon

JBL CLIP 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Moschettone Integrato, Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 10 h di Autonomia, USB, Nero: 42,74 euro

Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Moschettone Integrato, Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 10 h di Autonomia, USB, Nero: 42,74 euro JBL Flip 6 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Nero: 107,99 euro

Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Impermeabile e Antipolvere IPX67, Compatibile con JBL PartyBoost, Fino a 12h di Autonomia, Nero: 107,99 euro JBL Charge 5 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, Powerbank integrato, USB, PartyBoost, Bass Radiator, Fino a 20h di Autonomia, Nero: 149 euro

A godere di un doppio taglio di prezzo è l’altoparlante JBL Charge 5, il quale vede un risparmio aggiuntivo di 7,45 euro al momento del check-out. Tutti e tre i modelli vengono venduti e spediti da Amazon, con consegna a costo zero anche in un giorno per i clienti Prime e pagamento effettuabile a rate senza interessi, ma solo per i modelli il cui prezzo è superiore ai 100 euro.

Sempre su Amazon in questi giorni potete trovare uno smart TV Samsung 4K a metà prezzo.