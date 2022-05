Amazon, sconti fino a 290 euro su monitor Samsung Odyssey e Smart

Dopo aver passato in rassegna le principali offerte Amazon su monitor MSI, torniamo a parlare di pannelli per PC, ma questa volta a finire sotto forti sconti sono quelli della gamma Samsung Odyssey e i Samsung Smart Monitor.

In particolare, chi è alla ricerca di un nuovo monitor da gaming potrebbe essere interessato a valutare i modelli Odyssey, ora in offerta con sconti fino al 35% su due modelli in particolare:

Samsung Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium - 179,90 euro invece di 269 euro

Samsung Odyssey G7 (C27G73), Curvo (1000R), 27", 2560x1440 (WQHD 2K), HDR 600, VA, 240 Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync - 549 euro invece di 839 euro

Quanto alla selezione più convenzionale, fatta di monitor per un utilizzo più trasversale, Samsung propone i suoi Smart Monitor della Serie M5 e M7, tutti dotati di funzionalità aggiuntive per l'utilizzo standalone. I modelli finiti in offerta sono:

Samsung Smart Monitor M5 (S27BM502), Flat 27'', 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, IoT Hub - 219,90 euro invece di 299 euro

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32", 1920x1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate - 249,90 euro invece di 279,90 euro

Samsung Smart Monitor M7 (S43AM702), Flat 43", 3840x2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV, Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate - 449 euro invece di 669 euro

In definitiva, ci sono modelli davvero per tutte le tasche e tutte le esigenze, dal gaming al lavoro, passando per l'intrattenimento multimediale offerto dal sistema operativo Tizen dei modelli smart.

Se invece state guardando ad altri brand, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra prova del BenQ MOBIUZ EX3210R, un monitor curvo da 32 pollici in grado di convincere con la sua qualità.