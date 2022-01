Amazon, sconti fino al 33% sui monitor Samsung UHD Flat e Curved

Amazon continua senza sosta a offrirci le sue migliori proposte tech anche il primo dell'anno. Tra queste, un'interessante collezione di monitor versatili della nuova gamma Samsung, tutti UHD con pannello piatto o curvo.

A beneficiare dello sconto maggiore è il modello Samsung UHD S70A da 27 pollici, con risoluzione 2160p e codifica HDR10. Dotato di Refresh Rate a 60Hz e tempi di risposta di 5ms, questo pannello fa dell'accuratezza dell'immagine il suo forte, grazie anche al pannello con tecnologia IPS. Il prezzo di listino di 449 euro viene abbattuto del 33%, venduto e spedito da Amazon Italia, ed è attualmente disponibile a 299,90 euro.

Allo stesso modo, anche il modello con diagonale da 32 pollici riceve un interessante ribasso. Parliamo del modello Samsung UHD S32A704, pensato per massimizzare la produttività e la qualità dell'immagine, grazie anche a un pannello con tecnologia VA, sempre HDR10 e con risoluzione 4K a 60Hz. In questo caso, la riduzione di prezzo si attesta nell'ordine del 14%, per un totale di 369,90 euro anzichè 429.

Infine, segnaliamo un pannello Samsung della gamma UR59C, caratterizzato da una curvatura 1500R, risoluzione 2160p e frequenza di aggiornamento a 60Hz. In questo caso i tempi di risposta si riducono a 4ms e il monitor è di tipo VA. Il prezzo in offerta per questo modello è di 349,90 euro.