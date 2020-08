Amazon: sconti fino al 40% di sconti su Echo Plus, Echo Show 8, Echo Show 5 ed Echo Dot

Si apre con degli interessanti sconti sui dispositivi della gamma Echo questo Agosto 2020. Dopo aver parlato del nuovo volantino di Unieuro, torniamo sulla piattaforma di Jeff Bezos per parlare delle interessanti promozioni che la società americana propone sugli smart speaker basati su Alexa.

Sconti Amazon su dispositivi Echo

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 39,99 Euro (59,99 euro)

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero: 69,99 Euro (89,99 Euro)

Echo Plus (2ª generazione) – Hub per Casa Intelligente integrato e suono di ottima qualità - Tessuto antracite: 84,99 Euro (149,99 Euro)

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite: 99,99 Euro (129,99 Euro)

Come si può vedere nella lista, in sconto sono disponibili cinque diversi modelli, che vanno ad inserirsi in altrettante fasce di mercato ed in grado di soddisfare le esigenze di vari utenti.

E' indubbio però che la promozione su Echo Show 8, che rappresenta l'offerta top dell'intera lineup sia la più interessante, e consente di risparmiare 30 Euro rispetto al prezzo di listino. Per coloro che invece necessitano di uno smart speaker base senza schermo, l'Echo Dot di terza generazione a 39,99 Euro è molto interessante.

Amazon ovviamente garantisce la spedizione veloce a casa e tutti i vantaggi del Prime.