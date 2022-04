Amazon, sconti fino al 40% su una selezione di smartwatch Huawei

In attesa di saperne di più sul chiacchierato nuovo smartphone pieghevole di Huawei, il brand asiatico continua a essere un perno per gli affezionati di tutto il mondo. Tra i suoi device più apprezzati ci sono sicuramente gli smartwatch, oggi in offerta su Amazon.

Una ricca collezione ha fatto capolino in queste ore sul colosso dell'ecommerce. Al centro dei ribassi principalmente la serie Huawei Watch GT3 con sconti fino al 40%.

Partiamo proprio dal dispositivo più scontato del lotto. Parliamo di Huawei Watch 3 Pro 4G, dotato di display AMOLED da 1,43 pollici, monitoraggio della salute 24 ore su 24 con frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno nel sangue, resistenza fino a 5 ATM, autonomia fino a 5 giorni, cassa da 48 mm in Titanio e Ceramica e cinturino in pelle. Con uno sconto di ben 200 euro, è possibile acquistarlo a 299 euro invece di 499.

Il modello Watch 3, con 3 giorni di autonomia, medesimo pacchetto di sensori e display, dotato di una cassa da 46 mm in acciaio inossidabile e ceramica e cinturino in acciaio inossidabile, è invece proposto a 329 euro invece di 449, con uno sconto di 120 euro, pari al 27%.

Scendendo di budget e spostandoci sulla penultima generazione, troviamo lo Huawei Watch GT2 Pro, proposto a 159,90 euro. Doppia la colorazione, in questo caso. Da una parte troviamo la variante con cinturino marrone in pelle e dall'altra, invece, il modello con cinturino in fluoroelastomero nero. La cassa, in entrambi i casi, è da 46 mm in Titanio con protezione in vetro zaffiro superiore. Al suo interno prendono posto un display circolare da 1,39 pollici AMOLED e i sensori per battito cardiaco e saturazione dell'ossigeno.