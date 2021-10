Amazon, sconti fino al 41% su memorie RAM Corsair e Kingston

Amazon in questa prima giornata di ottobre 2021 ha rilanciato MacBook Pro M1 al prezzo minimo storico, ma le iniziative del colosso dell’e-commerce non si fermano a questo punto. Nel resto del catalogo di prodotti disponibili, infatti, troviamo anche memorie RAM Corsair e Kingston fino al 41% in meno: ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su RAM Corsair e Kingston

Corsair Vengeance LPX Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM [Classe di efficienza energetica A+++]: 78,99 Euro

Memorie per Desktop a Elevate Prestazioni, 16 GB (2 X 8 GB), DDR4, 3200 MHz, C16 XMP 2.0, Nero, 288-pin DIMM [Classe di efficienza energetica A+++]: 78,99 Euro Corsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 78,96 Euro

(2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 78,96 Euro Corsair Vengeance - Memoria da scrivania RGB Pro 16 GB (2 x 8 GB), DDR4 3600 (PC4-28800) C18, colore: Bianco: 121,43 Euro

- Memoria da scrivania RGB Pro 16 GB (2 x 8 GB), DDR4 3600 (PC4-28800) C18, colore: Bianco: 121,43 Euro CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16 1,35 V – Nero: 180,44 Euro

32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3200 (PC4-25600) C16 1,35 V – Nero: 180,44 Euro Kingston FURY Beast 8GB 2666MHz DDR4 CL16 Memoria Gaming Kit per Computer Fissi Modulo Singolo KF426C16BB/8: 35,99 Euro

2666MHz DDR4 CL16 Memoria Gaming Kit per Computer Fissi Modulo Singolo KF426C16BB/8: 35,99 Euro Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 CL16 Memoria Gaming Kit per Computer Fissi Kit da 2, KF432C16BB1AK2/32: 141,99 Euro

Normalmente, il periodo migliore per aggiudicarsi memorie RAM a prezzi stracciati è durante il Prime Day o la Gaming Week; tuttavia, non possiamo fare a meno di citare questi modelli in quanto sono proposti comunque a cifre interessanti. In particolare, i due modelli Kingston Fury sono proposti al prezzo minimo storico o sono comunque estremamente vicini a esso.

A occuparsi di spedizione e vendita è Amazon, la quale garantisce la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno a clienti abbonati a Prime. Mancando una data di conclusione di queste promozioni, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se siete interessati.

Tra le altre iniziative della società statunitense troviamo anche dispositivi Microsoft Surface in offerta, fino a 500 Euro in meno.